Eleven garante direitos de transmissão de hóquei em patins

Canal de desporto fez o anúncio esta quarta-feira, véspera do arranque da Liga dos Campeões, uma das três provas que passa a transmitir

ELEVEN anunciou esta quarta-feira ter assegurado os direitos da WSE Champions League de hóquei em patins, bem como da Elite Cup e da Supertaça António Livramento. A Final 8 da maior prova europeia de cluves, recorde-se, começa esta quinta-feira.

"É com enorme orgulho que a ELEVEN Portugal passa a incluir uma das modalidades de maior tradição em Portugal no seu catálogo, no sentido de diversificar a experiência dos nossos subscritores. Os clubes portugueses têm sido presença assídua nas grandes decisões das maiores competições da modalidade, e com a garantia de transmissão dos jogos da WSE Champions League, Elite Cup e da Supertaça António Livramento nos canais ELEVEN, esperamos contribuir para a contínua divulgação e para o crescimento do hóquei em patins em território nacional, aproximando os fãs desta entusiasmante modalidade", afirmou Jorge Pavão de Sousa, Managing Director da ELEVEN em Portugal.

A partir desta quinta-feira, 4 de maio, os subscritores da ELEVEN vão poder assistir, em direto, aos jogos que envolvem, Benfica, FC Porto e Sporting, Barcelos, Oliveirense e Valongo na WSE Champions League.



Horário

Quinta-feira, 4 de maio

18h00 - Quartos de final - SL Benfica x FC Porto (ELEVEN1)

21h00 - Quartos de final - Barça x Barcelos (ELEVEN5)

Sexta-feira, 5 de maio

18h00 - Quartos de final - Trissino x Oliveirense (ELEVEN2)

21h00 - Quartos de final - Sporting CP x Valongo (ELEVEN2)

Sábado, 6 de maio

15h00 - Meias finais - SL Benfica / FC PORTO x Barça / Barcelos (ELEVEN3)

18h00 - Meias finais - Trissino / Oliveirense x Sporting CP / Valongo (ELEVEN3)

Domingo, 7 de maio

15h00 - Final WSE Champions League (ELEVEN2)