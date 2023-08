Edu Lamas: "Um convite do FC Porto é algo que não se pode rejeitar"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O internacional espanhol, de 32 anos, reforça a defesa e assina um contrato com o FC Porto válido até 2025.

Edu Lamas foi oficializado esta terça-feira como reforço da equipa de hóquei em patins, juntando-se a Hélder Nunes e Leonardo Pais na lista de caras novas do plantel à disposição de Ricardo Ares.

Sobre o FC Porto: "Toda a gente no mundo do desporto conhece a grandeza do FC Porto. A verdade é que estou muito feliz por começar uma nova etapa aqui e vou tentar contribuir para essa grandeza do clube."

Sem hesitações: "Não foi uma decisão complicada. Um convite do FC Porto é algo que não se pode rejeitar. Fiquei radiante quando recebi essa chamada, porque fico mais perto de casa e estou radiante com isso."

Sobre o treinador Ricardo Ares: "Já tive oportunidade de trabalhar com ele na seleção espanhola. É um grande treinador, desfrutei muito desse tempo com ele lá e já estivemos a falar. Os objetivos são máximos: representamos o FC Porto e temos uma temporada muito longa pela frente, com grandes metas e a equipa que formámos pode alcançar muito deles."

Agora companheiros: "Felizmente já conheço alguns dos meus colegas, o que facilita a minha adaptação ao clube e à rotina. Não vou descobrir nada de novo, são todos jogadores internacionais portugueses, argentinos, espanhóis... é uma equipa muito forte, mas temos de nos unir porque os nomes não fazem diferença, só o coletivo."

Autorretrato: "Sou um jogador completo. Gosto de jogar como médio, consigo defender, atacar e considero-me um jogador de equipa que as faz crescer."

Para os adeptos: "Estou muito feliz por chegar ao FC Porto, um clube de que sempre gostei e onde tinha esperança de um dia vir a jogar. Chegou a minha oportunidade e prometo deixar tudo dentro do rinque para elevar o FC Porto aos mais altos patamares".

