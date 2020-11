Edo Bosch: "Valongo está bem e queremos fazer uma grande época"

O Valongo, campeão em 2014, está de volta ao topo, depois de ter apostado em Edo Bosch para o comando técnico. O antigo guardião do FC Porto dá cartas com um plantel cuja média de idades é de 24 anos

O campeonato vai na oitava jornada (a sexta joga-se amanhã, depois de ter sido adiada, por causa da pandemia) e o Valongo é terceiro, com 16 pontos, os mesmos do Benfica e ambos a três do líder Sporting. Edo Bosch é o treinador que deu novo elã a uma jovem equipa, que se prepara para um duro ciclo. Vêm aí três candidatos ao título: FC Porto (amanhã, Dragão Arena, 20h30), Benfica (dia 14, Valongo, 18h30) e Sporting (dia 21, Alvalade, 15h00).

Com sete jogos disputados, o Valongo ocupa o terceiro posto. É o lugar que esperava?

-Quando começamos a pré-época, vi que havia talento e muita vontade e, quando vi os resultados a correr bem, percebi que podíamos fazer algo positivo. Tenho a sorte de o Valongo, apesar dos modestos recursos financeiros e de um ano complicado, por causa da pandemia, nos estar a dar tudo. Além disso, a equipa é muito unida, trabalha muito, quer crescer e isso facilita a vida de um treinador.

Está ao alcance desta equipa segurar-se no topo?

-Temos de ver a realidade; isto não é como começa, mas como acaba e só estamos na oitava jornada. Da forma como as coisas estão a correr, cada vez mais o sonho vai crescendo. Os meus jogadores são ambiciosos e espero que essa ambição se mantenha. Fazemos erros de equipa que está a crescer, mas vamos no bom caminho e com os pés no chão.

Como define a equipa e o que lhe pede?

-Na minha forma de ver o hóquei, gosto de uma equipa que defenda bem e acho que o Valongo o faz. É preciso um grupo forte e unido para isso acontecer e eles são isso. São unidos em campo, mas também são amigos fora e isso não fui eu que fiz. Já era assim. Acho que o processo defensivo está mais adiantado do que o ofensivo, mas vamos chegar lá. À medida que o tempo passa, o Valongo vai jogar cada vez mais.

Ter na baliza Ricardo Silva, guarda-redes de enorme currículo e experiência, faz a diferença?

-Eu vejo nesta equipa uma combinação de experiência e juventude impressionante. Às vezes, o segredo é a irreverência dessa juventude e outras é a experiência que possa trazer um jogador como o Ricardo ou como o Nuno Araújo, que foi campeão nacional no Valongo. Mas, sobretudo, é a forma solidária como eles jogam. Estamos bem, porque eles são muito amigos e querem fazer uma grande época.

Sente que o nome Edo Bosch, pelo que representa no hóquei, ajuda ao foco e à união?

-A minha forma de treinar passa por explicar coisas que passei. Joguei 20 campeonatos, sei como se ganha, como se perde, e sei que os erros cometidos são sempre os mesmos. Deixa-me contente que queiram beber dessa experiência.

Só perdeu pontos em Barcelos (2-2) e em casa com a Oliveirense (3-4). O que aprendeu a equipa?

-Às vezes, transportar para o jogo o bem que treinamos é a nossa maior dificuldade. O Valongo treina a uma dimensão que ainda não conseguiu levar para o jogo e, quando o conseguir, vai ser melhor.

"Neste momento, estamos a sonhar; somos terceiros e sentimo-nos bem"

Em 2019/20, o campeonato parou na 19.ª jornada, devido à pandemia, e o Valongo foi 10.º. Este ano, começa a sonhar mais alto.

O primeiro objetivo é entrar no play-off?

-O primeiro objetivo é pensar jogo a jogo, mas não renunciamos a nada. Neste momento, estamos a sonhar. Somos terceiros, sentimo-nos bem e queremos chegar o mais longe possível. O Valongo está em crescimento e só pode dizer que vai lutar em todos os jogos.

A estreia como treinador principal corresponde ou excede as expectativas?

-Está a ser muito bom, não só pelos resultados, mas porque encontrei uma equipa técnica muito boa. Um treinador só não dá conta do recado.

"É uma pena esta equipa, com os adeptos que tem, não os ter por perto"

O Pavilhão Municipal de Valongo ganhou fama de ser uma das pistas mais hostis para quem por lá passa. O público é numeroso e impõe a sua presença, mas este ano as bancadas estão vazias e Edo Bosch espera que antes de junho de 2021 a situação se possa inverter.

Como tem sido a gestão de uma época permanentemente ameaçada pela pandemia?

-A pandemia é um problema grande e espero que realmente possa haver uma vacina eficaz. Precisamos de uma boa notícia. É uma pena que esta equipa, com o trabalho que está a fazer e com os adeptos que tem, não os tenha por perto. Eles iam ajudar a equipa a crescer mais rapidamente. Esperamos que os possamos ter antes que acabe a época. Era um desejo grande meu.