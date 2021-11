"É um orgulho enorme jogar o Europeu em casa como campeões do mundo"

Campeonato da Europa de hóquei em patins realiza-se de 14 a 20 de novembro, em Paredes.

A seleção portuguesa de hóquei em patins vai para o Europeu, que decorre este mês em Paredes, com "expectativas elevadas" e vontade de recuperar o título, afirmou o capitão da equipa, João Rodrigues.

"As expectativas são elevadas para qualquer competição em que Portugal entra em hóquei em patins. Vamos como campeões do mundo, que não é um peso acrescido, mas um orgulho enorme podermos jogar o Europeu em casa como campeões do mundo e vamos com o objetivo de crescer durante a competição para podermos chegar à final e ganhá-la, se possível", disse o jogador à agência Lusa.

O capitão da equipa aponta para a Espanha como o principal adversário de Portugal, mas salienta que a Itália e a França também vão apresentar duas equipas muito fortes que "podem perfeitamente intrometer-se nesta luta". "Vai ser um Europeu muito interessante, em que temos que estar o mais próximo possível de sermos perfeitos", frisou.

A edição 2021 do campeonato da Europa de hóquei em patins realiza-se de 14 a 20 de novembro, em Paredes, em que participam seis equipas, que primeiro jogam entre si, numa fase de grupos, disputando os dois primeiros a final.

João Rodrigues sublinhou que Portugal está a viver um bom momento no hóquei, realçando que os principais clubes têm investido na modalidade e que mesmo as equipas que não têm filiação ao futebol "têm ringues completamente cheios" e isso "é indicador que o hóquei em Portugal atravessa um grande momento".

"Temos vindo a ter mais reconhecimento do público em Portugal, gostávamos que isso fosse alargado a mais países e para isso precisávamos de todo o apoio das federações internacionais e que houvesse uma cooperação maior entre todos os organismos", disse, por seu turno, o guarda-redes da seleção Ângelo Girão.

Com quatro equipas na final four da última Liga Europeia e com pavilhões cheios de gente para ver jogos de hóquei, Ângelo Girão acredita que o ambiente que se vive em Portugal é "de prosperidade", considerando apenas que é preciso capitalizar isso e apostar na cooperação, especialmente a nível internacional.

Para o Europeu, o guarda-redes espera pavilhão "sempre cheio" e repetir aquilo que aconteceu, também a jogar em casa, em Oliveira de Azeméis, em 2016, com a conquista do título, diante da Itália. "Tivemos um apoio fenomenal e é isso que queremos agora, mas também temos de fazer a nossa parte dentro de campo e é para isso que nos estamos a preparar", disse.