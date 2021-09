Ricardo Ares elogia a dedicação dos jogadores - dragões estão na terceira semana de uma pré-época com um treinador novo - embora peça "tempo" para olear a máquina.

Apresentado como novo treinador do FC Porto a 5 de julho, Ricardo Ares, o antigo selecionador espanhol que sucedeu a Guillem Cabestany, está há três semanas a trabalhar com a nova equipa. Os dragões começaram a pré-temporada a 12 de agosto, venceram, anteontem, o primeiro teste e com goleada (7-3 na apresentação da Sanjoanense) e, por isso, o basco, natural de Bilbao, até ao momento só vê coisas positivas.

"Temos 22 treinos e um modelo de jogo novo. É o início de um projeto e estou muito contente com o rendimento da equipa", afirmou, em declarações a O JOGO, à margem da partida disputada em São João da Madeira.

No entanto - e como é natural nesta fase - Ares lembra que ainda há pedra para partir. "Temos muitas coisas a ajustar. Porém, estamos a melhorar em linhas gerais", acrescentou. E como se sente o espanhol nestes primeiros tempos de dragão ao peito? As sensações, assegura, não podiam ser melhores. "É um luxo como treinador poder orientar o FC Porto, um clube cheio de prestígio. Tenho todas as condições para trabalhar e todos os ingredientes para fazer uma grande época. Agora, precisamos de tempo, como é normal", explicou.

Apesar de ter ganho a fase regular da I Divisão na temporada passada, os azuis e brancos acabaram por soçobrar na final do play-off, diante do Sporting, com quem perderam, igualmente, a final da Liga Europeia.

Questionado se uma das grandes metas para 2021/22 passa por inverter esse texto, Ricardo Ares reconheceu a intenção de triunfar em todos os troféus mas alertou, também, que a equipa não deve viver do passado. "Como é normal, o FC Porto luta para ganhar todas as competições que participa. Final da época passada? Isso não serve para trabalhar o presente. Temos de melhorar o nosso modelo de hóquei", insistiu. O formato do campeonato português não distingue quem for mais regular. Nesse sentido, o técnico pretende que a equipa esteja forte na hora H. "No play-off e nos momentos decisivo precisamos de estar na melhor forma", concluiu.

O FC Porto volta a entrar hoje (21h30) em pista, para defrontar o HC Turquel, nas meias-finais do 16.º Torneio Cidade de Valongo Memorial Carlos Figueiras. Duas horas antes defrontam-se Valongo e Juventude de Viana. A final está agendada para amanhã, às 18h00, enquanto a estreia dos portistas no campeonato será dia 18, em casa, com o Barcelos.