"É tudo o que um jogador pode sonhar: a final do Mundial no Aldo Cantoni e frente à Argentina"

João Rodrigues, capitão da seleção nacional de hóquei em patins e jogador do Barcelona, mostra-se animado para a final do Campeonato do Mundo, que Portugal vai jogar na noite deste domingo (23h30, RTP1), frente à Argentina. Desde San Juan, explicou porque acredita na revalidação do título:

A véspera de uma final: "São ótimas sensações. Estamos a fazer um bom trabalho, que já é de anos. Isso é fundamental para se ganhar tudo. Vamos a uma grande decisão, a final do Campeonato do Mundo, e esperamos estar à altura do desafio e poder lutar pela vitória até ao fim. Isto é tudo o que um jogador pode sonhar: jogar a final do Campeonato do Mundo no Aldo Cantoni e frente à Argentina. Foi para isto, para momentos como os que vamos viver agora, que aos cinco anos começámos a jogar hóquei. Vai ser fantástico. Iremos desfrutar da atmosfera e transformá-la em energia a nosso favor. Pode ser um catalisador para a nossa vitória."

Defrontar a Argentina em San Juan: "Vai ser um jogo muito exigente e competitivo. Atualmente a Argentina é a seleção mais forte do mundo, tem qualidade técnica muito forte em todos os jogadores. Temos de estar muito atentos, que todos os segundos vão contar. Precisamos de coesão na defesa e tentar no ataque criar problemas à Argentina e ganhar vantagem no marcador. Vamos tentar vencer esta final. O fundamental será estar sempre dentro do jogo. Com a atmosfera que o público vai criar haverá muita pressão nos árbitros e os argentinos, à mínima coisa, vão-se atirar ao chão."

Os aspetos decisivos: "Tudo vai contar nesta final. Vamos ter de ser muito fortes emocional e taticamente. É o que tem acontecido, temos sido coesos a nível defensivo. Temos de voltar a repetir isso, mas dando um bocadinho mais, que este jogo vai exigir mais de nós, teremos de sofrer muito. A Argentina é uma equipa que faz sofrer, mas estamos prontos para o desafio e para lutar pelo título."

Uma final de sofrimento: "Sendo preciso sofrer mais ainda, estamos prontos. Esta equipa já demonstrou que sofre o que for preciso pelo sonho de sermos campeões do mundo. Se tivermos de jogar durante 60 minutos jogaremos, se tivermos de ir a penáltis iremos. Temos a confiança total em todos os companheiros, que somos uma família."

O apoio dos portugueses: "O apoio chega-nos cá, temos sentido o carinho dos portugueses e para nós é importante saber que os estamos a deixar orgulhosos, que já esqueceram o que aconteceu no Europeu. Estamos a um passo da mais desejada vitória e de dar uma grande alegria a todos os portugueses. Iremos dar tudo por isso."