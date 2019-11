"É ridículo o que o treinador do FC Porto está a fazer ao hóquei em patins"

Girão, guarda-redes do Sporting, criticou palavras de Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, antes do clássico deste domingo

"Treinador do FC Porto nunca atribui mérito à equipa adversária", disse Girão, guarda-redes do Sporting depois do clássico deste domingo com o FC Porto. "É ridículo o que ele está a fazer ao hóquei em patins. Nem todos ganham com os árbitros. Temos de ser os mesmos ganhando ou perdendo", concluiu o internacional português depois dos leões derrotarem os dragões, no pavilhão João Rocha, na quarta jornada do Nacional da I Divisão.

Toni Pérez abriu o marcador para o Sporting aos 12 minutos de jogo (1-0) e no minuto seguinte foi Matías Platero a aumentar a vantagem para os leões (2-0). O terceiro golo surge já segunda parte, na sequência de um livre direto batido por Ferran Font.

O jogo ficou ainda marcado pelas várias faltas assinaladas e cartões azuis: dois para cada lado. Sergi Miras e Giulio Cocco, do lado do FC Porto, e Ferran Font e Gonzalo Romero do lado do Sporting.

O Benfica lidera o campeonato nacional de hóquei em patins, com os mesmos 12 pontos do que o Sporting, enquanto a UD Oliveirense está em terceiro lugar, com 9 pontos, os mesmos que o Óquei Barcelos (4.º). O FC Porto desceu, este domingo, para a 5.ª posição, com 7 pontos.