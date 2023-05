"É mentira que tenha um acordo com o Benfica. Aliás, renovei por mais um ano"

Barcelos já segurou o treinador Paulo Freitas, que era desejado na Luz para render Nuno Resende.

Paulo Freitas renovou por mais um ano como treinador do Barcelos, naquela que foi uma forma de travar o interesse do Benfica, pois Nuno Resende não irá continuar na Luz. Questionado por O JOGO, o treinador que foi duas vezes campeão europeu e conquistou outros dois títulos nacionais pelo Sporting, que orientou seis épocas, esclareceu: "É mentira que tenha um acordo com o Benfica. Aliás, renovei com o Óquei de Barcelos por mais um ano".

"Tenho acordo com o Barcelos para mais de uma época. Neste dia, 11 de maio, às 16h51, o meu acordo é com o Barcelos e o foco ganhar o segundo jogo com o Valongo, no sábado, e tentarmos ser campeões nacionais", disse-nos ainda o técnico portuense de 54 anos, não esclarecendo se recebeu alguma proposta da águias.

O Benfica, que terminou a fase regular do campeonato na liderança - abriu o play-off esmagando o HC Braga (5-1) -, mas foi afastado pelo Sporting na Taça de Portugal e pelo FC Porto nos quartos da Liga dos Campeões, já terá tentado o espanhol Juan Copa, do Liceo, para render Resende. Freitas ainda será possível, mas agora a mudança passa por uma negociação com os minhotos.