Discurso positivo no FC Porto: "Claro que acredito que podemos ser campeões"

Ricardo Ares, treinador do FC Porto, admite que tem faltado "eficácia" e lembra um episódio da época passada.

Depois de na época passada ter vencido quase tudo - Campeonato Nacional, Taça de Portugal e Taça Intercontinental - o FC Porto não está a manter o mesmo nível e já sofreu cinco derrotas no campeonato, seguindo na quarta posição. O treinador dos dragões, Ricardo Ares, que abriu a temporada conquistando a Elite Cup, mas tem sofrido vários dissabores desde o final de janeiro, reconheceu isso, mas deixou mantém um discurso positivo.

Em exclusivo a O JOGO, depois da vitória sofrida em Riba d"Ave, o técnico espanhol explicou as razões para as diferenças, mas sem dramatizar. "Este ano está a custar-nos manter a regularidade", admitiu. Falando após a partida que assinalou o regresso dos portistas às vitórias fora de portas - para o campeonato, a anterior fora a 11 de janeiro -, Ricardo Ares foi claro, aproveitou para enviar recados aos rivais e, também, para motivar os seus: "Há outra coisa importante que nos está a faltar, a eficácia. Claro que foi importante a vitória em Riba d"Ave, para libertarmos alguns fantasmas, depois da derrota em Murches".

Superado o trauma do desaire inesperado no pavilhão dos novos primodivisionários, Ares tenta centrar a equipa: "Seguimos como antes. Estamos na disputa das três competições. E claro que acredito que podemos ser campeões. Digo sempre isso aos atletas. Na época anterior fomos primeiros desde a segunda jornada da fase regular do campeonato; com mais golos marcados e menos sofridos. E no último jogo podíamos ter perdido o campeonato com o Benfica...". O treinador reforçou esta ideia, a de a decisão apenas chegar num play-off que na época passada foi ao quinto e último jogo: "Fizemos um ano imaculado, com o Benfica a andar na quarta e quinta posições e a terminar em terceiro na fase regular, para depois ir à final". Para o técnico do FC Porto, e existindo agora a pausa para as seleções, jogando-se o play-off do título entre os finais de maio e de junho, o importante é a sua equipa "estar na melhor versão nos momentos certos".