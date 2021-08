Diogo Alves reforça a Oliveirense

Jogador chega para o lugar do lesionado Nelson Filipe.

Diogo Alves, que na última época representou o Candelária, na II Divisão Nacional, vai ser guarda-redes da Oliveirense na próxima temporada, regressando, assim, ao principal campeonato português. A lesão prolongada de Nélson Filipe (fez uma rutura parcial do tendão de Aquiles e vai ser operado) obrigou a Oliveirense, à última da hora, a recorrer novamente ao mercado. Diogo Alves foi formado no Paço de Arcos, de onde é natural, passou pelo Sporting e também pelo Benfica. Como sénior, o internacional português vestiu as camisolas do Paço de Arcos, Tomar, Física e Candelária.

Na época 2010/11, o mais recente reforço da Oliveirense foi campeão nacional sub-17 pelo Sporting e nas épocas 2012/13 e 2014/15 sagrou-se campeão nacional sub-20 pelo Benfica. Ao nível das seleções nacionais, Diogo Alves, que vai lutar com Diogo Fernandes (ex-Riba D'Ave) pela titularidade na baliza da Oliveirense, soma um Campeonato do Mundo Sub-20 (2013), um Europeu no mesmo escalão em 2014 e uma Taça Latina em 2016.