Dia 3 do Europeu: as contas de Portugal e o surpreendente empate da França

Portugal comprometeu esta quarta-feira as contas para a luta do primeiro lugar depois de empatar com a Itália, por 4-4, na terceira jornada do Campeonato Europeu de hóquei em patins, que se realiza em Paredes.

A terceira jornada iniciou-se sem surpresas, com a Espanha a golear, sem dificuldades, a Alemanha por 11-2. Os marcadores de serviço da formação espanhola liderada pelo ex-treinador do FC Porto, Guillem Cabestany, foram Xavi Barroso, Toni Perez (2), Pau Bargalló, Marc Grau, Sergi Aragonés, César Carballeira (3), Ferran Font e Ignacio Alabart. Pelos alemães marcaram Daniel Streider e Max Thiel.

A grande surpresa aconteceu a meio da tarde, altura em que a seleção de Andorra e a França se encontraram e empataram por 5-5. Os gauleses, a única equipa na prova que ainda não havia perdido pontos, empatou com a única equipa que somava zero pontos.

Rémi Herman, Carlo Di Benedetto, Roberto Di Benedetto (2) e Bruno Di Benedetto marcaram para os franceses enquanto Oriol Antequera, Bernat Picanyo, Gerard Miquel (2) e Nil Dilmé apontaram os golos de Andorra.

Mas o Multiusos de Paredes iria ficar silencioso no último encontro do dia. Portugal complicou as contas para conseguir lutar pelo primeiro lugar depois de empatar com a Itália, por 4-4.

Numa partida muito equilibrada, a seleção lusa não conseguiu assumir o comando do encontro e, quase sempre, esteve a correr atrás do prejuízo. Especialmente ineficaz nas bolas paradas, Portugal vê assim as hipóteses de poder lutar pelo 22.º título europeu mais complicado. Portugal está obrigado a bater Espanha, esta quinta-feira, depois de mais uma escorregadela.

Na quarta jornada, que se realiza esta quinta-feira, a França joga com a Alemanha, às 15:30, Itália encontra-se com Andorra, às 18:30, enquanto Portugal mede forças com a Espanha, às 21:45.

Com estes resultados, a Espanha sobe ao primeiro lugar, com 7 pontos, os mesmos que a França, enquanto Portugal ocupa o terceiro posto, com 4. Em quarto lugar está a Alemanha, com 3 pontos, e a Itália ocupa, surpreendentemente, o quinto lugar somando apenas 2. No último lugar está Andorra que somou o primeiro ponto no empate com a França.