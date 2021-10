"Desvantagem de 0-3 acabou por nos limitar no assalto final à vitória"

Nuno Resende, treinador do Benfica

Nuno Resende, treinador de hóquei em patins do Benfica, após a derrota por 4-3 no Dragão Arena, com o FC Porto.

O treinador do Benfica, Nuno Resende, abordou a derrota por 4-3 no Dragão Arena, frente ao FC Porto, num jogo em que esteve a perder por 3-0, desvantagem essa que, segundo o técnico, condicionou muito a equipa encarnada.

"Condicionou muito o facto de a equipa ter entrado a perder por 3-0 ao fim de quatro minutos. Apesar dessa desvantagem ter sido esbatida durante a segunda parte, acabou por nos limitar no assalto final à vitória", começou por dizer.

"Hoje estivemos perto de conseguir a vitória que queremos sempre em todos os jogos, acho que faltou também um bocadinho de sorte em algumas ações", concluiu.