Desacatos entre adeptos antes do HC Braga-FC Porto

Desacatos nas imediações do pavilhão

Desacatos entre adeptos levaram esta quarta-feira à intervenção da polícia antes do jogo HC Braga-FC Porto, partida da 10ª jornada do campeonato nacional.

A O JOGO, o comando distrital de Braga da PSP confirmou ter havido "desordem na via pública entre adeptos do HC Braga e FC Porto, junto a uma zona comercial, com arremesso de objetos, não se registando feridos nem detenções".

O jogo, que decorre sem qualquer incidente, terminou com a vitória da equipa da casa, por 3-2. Tratou-se da primeira derrota do FC Porto no presente campeonato.