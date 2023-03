Definida a final four da Taça de Portugal de hóquei em patins: confira aqui

O Sp. Tomar defronta o detentor do título FC Porto, ao passo que o Sporting recebe o OC Barcelos.

Ficou definida esta terça-feira a final four da Taça de Portugal em hóquei em patins, com o FC Porto, detentor do título, a defrontar o Sp. Tomar, ao passo que o Sporting enfrenta o OC Barcelos.

Os jogos das meias-finais vão ter lugar no dia 29 de abril, com a final a estar marcada para um dia depois.

Em reação ao sorteio realizado em Tomar, Luis Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, salientou a qualidade das formações ainda em prova.

"Encontramos aqui na cidade de Tomar a excelência e por isso estamos tranquilos. São quatro grandes equipas do panorama mundial que esperemos que proporcionem grandes esptéculos. É o hóquei que vai ganhar", afirmou.

Já Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal de Tomar, mostrou-se orgulhosa por a cidade ribatejana acolher mais uma competição, já depois de ter sido o palco da Elite Cup, a primeira prova oficial do calendário.

"Agradeço publicamente a confiança que o presidente da Federação Luís Sénica depositou em Tomar para a organização da final four. Tomar é a capital do hóquei em patins. É a modalidade que leva várias gerações ao nosso Pavilhão Municipal. Há uma paixão dos adeptos tomarenses. Por exemplo, conheço um casal de adeptos em que o senhor tem 91 anos e a mulher 88 e vão religiosamente ao pavilhão todos os fins de semana", revelou a autarca.

Confira o quadro da final four da Taça de Portugal:

Meias-finais, 29 de abril

Sp. Tomar-FC Porto, 12h00

Sporting-OC Barcelos, 15h00



Final, 30 de abril, 15h00