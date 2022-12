Contrato de longa duração: Gonçalo Alves renova pelo FC Porto

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Acordo anunciado esta quinta-feira

Gonçalo Alves e FC Porto anunciaram esta quinta-feira a renovação do contrato do avançado da equipa de hóquei em patins. O novo acordo une clube e jogador por mais cinco temporadas, ou seja, até 2028.

No clube desde 2015, Gonçalo Alves tem um assinalável currículo de troféus ao serviço dos dragões.

"É um motivo de orgulho para mim e algo que ambas as partes já desejavam há algum tempo. Tanto eu como o FC Porto queríamos renovar contrato, conseguimos chegar a um acordo e estamos todos muito felizes por podermos continuar esta linda história que temos vindo a escrever", disse Gonçalo Alves, citado pela comunicação do FC Porto. "Pedem-me vitórias, títulos, e isso é o que queremos todos conseguir. Dependemos das vitórias durante o ano e principalmente dos títulos, que são o que fica para a história. Queremos continuar a vencê-los no FC Porto e a tentar conquistar mais já este ano", acrescentou antes de recordar os sete anos que leva de dragão ao peito.

Leia também Seleção Fernando Santos de saída da Seleção Nacional Federação Portuguesa de Futebol vai substituir o técnico campeão europeu e vencedor da Liga das Nações. Equipa só volta a jogar em março

"A minha memória favorita é o primeiro título, a Taça de Portugal em Ponte de Lima, foi o virar de uma página porque não vencíamos há já algum tempo e conseguimos dar esse mote. O melhor golo acho que foi o do ano passado, no jogo da final contra o Benfica que ficou 3-2 e nos deu a vitória que garantiu o título nacional", contou.

A propósito, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, disse: "O Gonçalo é uma peça fundamental de uma equipa muito valorosa e, portanto, a sua continuidade é garantia de que vamos continuar a vencer muitos jogos e títulos".