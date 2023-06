Pedro Henriques viu o cartão azul num lance com Carlo Benedetto e a caminho do banco do Benfica "pegou-se" com adeptos do FC Porto

Logo após o 5-2 do FC Porto, o guarda-redes do Benfica terá agredido Carlo Benedetto, sendo por isso punido com um cartão azul pela equipa de arbitragem do quarto jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins.

Obrigado a abandonar a pista, o jogador do Benfica envolveu-se com adeptos do FC Porto - depois de ter sido empurrado -, gerando alguma confusão no Dragão Arena que levou mesmo à presença, junto do banco encarnado, de agentes da PSP.

Tudo acabou aparentemente bem depois de uma conversa entre os intervenientes.