Confirmado: Carlos Nicolía falha o decisivo jogo do campeonato com o FC Porto

Argentino do Benfica foi castigado com dois jogos de suspensão após vermelho sábado passado, no jogo quatro da final do campeonato de hóquei em patins.

Carlos Nicolía é baixa de peso na equipa de hóquei em patins do Benfica para o decisivo jogo da final do campeonato. Expulso no encontro de sábado passado, o quarto da eliminatória, o argentino foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem.

Nicolía, recorde-se, desentendeu-se com Reinaldo García, do FC Porto, e viu o cartão azul. Instantes depois, acabou por ver o cartão vermelho por palavras e um eventual empurrão ao árbitro. O Benfica, refira-se, tem ainda Lucas Ordoñez lesionado.

O encontro entre dragões e águias tem início marcado para as 20h00 de quarta-feira, no Dragão Arena. Com 2-2 na final, o vencedor sagra-se campeão nacional.