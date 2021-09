Clubes da Associação Europeia impõem condição para jogar Liga Europeia

De recordar que o formato competitivo das provas europeias e da Liga Europeia divulgado pelo Comité Europeu de Hóquei em Patins não coincidiu com o tornado público pela Associação Europeia de Clubes.

Os 12 clubes da Associação Europeia de Clubes (EHCA) - FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, Barcelos, Barcelona, Reus, Liceo, Noia, Caldes, Saint Omer e Forte dei Marmi - acordaram, por unanimidade, competir na Liga Europeia 2021/22 apenas se for respeitado o formato da competição acordado com a World Skate antes da inscrição dos clubes da principal prova europeia de hóquei em patins.

"No caso da World Skate Europe não respeitar o acordo feito antes, os 12 clubes da EHCA vão pedir para não estar no sorteio previsto para 11 de setembro, renunciando assim o direito de participar na Liga Europeia de 2021/2022", pode ler-se em comunicado da EHCA.

De recordar que o formato competitivo das provas europeias e da Liga Europeia divulgado pelo Comité Europeu de Hóquei em Patins não coincidiu com o tornado público pela Associação Europeia de Clubes, o que gerou grande polémica e várias reações públicas.

De acordo com o WSE-RH, 20 equipas estão inscritas - Portugal: Sporting, FC Porto, Barcelos, Benfica, Oliveirense, Sp. Tomar, Valongo; Espanha: Barcelona, Liceo, Reus, Caldes , Noia; Itália: Lodi, Forte dei Marmi, Trissino, Sarzana; França: Saint Omer, La Vendeenne, Coutras; Suíça: Diessbach.

A primeira fase consiste em quatro grupos de cinco equipas. Depois de uma ronda de um jogo só (e não casa/fora) - por sorteio -, entre outubro e fevereiro, os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a segunda fase, que consiste em dois grupos de quatro equipas (também numa ronda de um jogo e não casa/fora), entre março e abril. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para a final-four (14 e 15 de maio).

Este formato não coincide com o divulgado pela EHCA, que sempre disse publicamente só jogar a Liga Europeia num modelo de dois grupos de oito com final-eight.

Recorde-se que recentemente os clubes membros da Associação Europeia de Clubes (EHCA) não se tinham inscrito na Liga Europeia, sob a tutela do WSE-RH.

Note-se ainda que além de um novo formato competitivo, os clubes da EHCA entraram num braço de ferro com o WSE-RH, reivindicando uma nova estrutura que permitisse criar receita aos emblemas da Liga Europeia, o que, de acordo com os mesmos, ao longo dos anos nunca terá acontecido.

Foi neste ponto, e também no formato, que a EHCA entrou em conflito com o WSE-RH, acabando por não se inscrever na Liga Europeia 2021/22. Esta quarta-feira, a EHCA disse que afinal iria jogar a Liga Europeia, deixando a ideia que conversações com o WSE-RH e a própria World Skate (federação internacional) estariam no bom caminho.