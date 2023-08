Champions de hóquei em patins: FC Porto, campeão em título, aguarda decisão

Para saber se terá entrada direta na fase de grupos.

O FC Porto, campeão europeu, aguarda uma decisão da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP) para saber se terá entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Champions, juntamente com Benfica e Sporting, os dois primeiros do campeonato português, ou se terá de jogar a segunda fase de qualificação, sendo a terceira vaga nos grupos para o Barcelos.

Não estando previsto no regulamento da Liga dos Campeões a prioridade ao detentor do título, terá de ser a federação de cada país a distribuir os lugares, sendo que a FPP vinha a dar a entrada direta aos três primeiros do campeonato, Benfica, Sporting e Barcelos.

Neste caso, o FC Porto entraria, com Oliveirense e Valongo, na segunda fase de qualificação, jogando o Sporting de Tomar a primeira. O sorteio será no próximo dia 11.