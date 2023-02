Carlo Di Benedetto renova contrato com FC Porto

Avançado francês prolonga ligação ao FC Porto até 2027

Carlo Di Benedetto renovou contrato que com o FC Porto por mais quatro temporadas. Ou seja, até 2027.

O avançado, internacional pela seleção da França, chegou ao clube azul e branco em 2019, oriundo dos espanhóis do Liceo da Corunha. Em França jogou no Mérignac e La Vendéenne.

No FC Porto, Carlo Di Benedetto conquistou um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Elite Cup e uma Taça Intercontinental.

"É sempre um momento muito bom renovar com o FC Porto e continuar aqui. É uma sensação de felicidade saber que vou ficar aqui mais uns anos, mas também de orgulho e responsabilidade", afirmou o jogador de 26 anos aos meios de comunicação do FC Porto..

"É difícil escolher o melhor momento que já vivi aqui, mas ganhar o campeonato no último jogo do Play-off, com o Dragão Arena cheio e contra o Benfica, foi incrível. Foi uma época muito boa para nós e era a melhor maneira de a concluir. Nesse momento viveu-se uma felicidade enorme que queremos repetir", finalizou.

Por seu turno, Eurico Pinto, diretor do hóquei em patins do FC Porto, realçou a importância de manter Carlo di Benedetto. "É um jogador fundamental para nós. Havia um interesse muito grande da nossa parte em que ele continuasse aqui e também havia um interesse muito grande da parte dele em continuar aqui. Os golos que ele marca são a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, mas o Carlo não é só golos, tem uma disponibilidade enorme. Já está cá há quatro anos e encarna o espírito do clube desde o início. É um jogador à Porto", disse.