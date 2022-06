Carlo Di Benedetto antes do Benfica-FC Porto: "Só está 1-0 e precisamos de mais duas vitórias"

O internacional francês Carlo Di Benedetto aborda o segundo jogo do play off do campeonato nacional. Depois da goleada (5-0), o FC Porto desloca-se à Luz para defrontar o Benfica. O jogo começa às 15h00 deste domingo

Primeiro jogo: "Foi um jogo muito bom da nossa parte e levámo-lo para onde queríamos. Também tivemos a casa cheia e os nossos adeptos a empurrarem-nos para a vitória, o que é sempre muito importante. Ajudaram-nos a conseguir esta vitória, mas ainda só está 1-0 e precisamos de mais duas vitórias."



Preparação: "Estamos preparados, seja fisicamente ou mentalmente, para um jogo diferente daquele que foi o primeiro em nossa casa. Vamos lá para ganhar e acreditamos em nós, que somos capazes disso. O primeiro jogo já passou e só pensamos no próximo."



Objetivo: "Desde o início da época que o objetivo principal é ganhar o campeonato, mas somos o FC Porto e queremos ganhar tudo o que temos pela frente. Já ganhámos duas competições e agora só olhamos para o campeonato. Estamos prontos e focados para mais uma batalha"