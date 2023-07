Caminho de Portugal para a reconquista do Europeu começa hoje

Portugal inicia esta segunda-feira a participação no Europeu, em busca de um título que foge desde 2016. Face à mudança de modelo competitivo, que colocou as melhores seleções no mesmo grupo, a equipa das Quinas começa frente à Itália, que bateu recentemente num torneio de preparação.

Recordista de títulos continentais (21), mas sem festejar desde 2016, a Seleção Nacional inicia esta segunda-feira (17h30) a participação no Campeonato da Europa, em Sant Sadurni d"Anoia, na Catalunha.

Com o núcleo duro quase igual, só faltando André Girão e entrando Xano Edo e Nuno Santos, a equipa das Quinas integra o grupo A, com as seleções com melhor ranking - novidade desta edição -, começando frente à Itália.

Desde o Europeu de 2018 que Portugal não supera aos transalpinos, mas ganhou ânimo com o recente êxito no torneio de preparação GoldenCAT (vitória por 4-2). "A Itália é sempre competitiva, dá-nos muito trabalho e conta com um bloco do Trissino, até o treinador. Já trabalham todos juntos durante o ano. Tudo faremos para entrar bem. Os portugueses podem esperar entrega total", disse o capitão João Rodrigues, após os comandados de Renato Garrido terem viajado e feito o primeiro treino de adaptação.