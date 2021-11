Cabestany, depois do título europeu: "Polémica? Fizemos o nosso trabalho"

Redação com Lusa

Declarações do selecionador espanhol, depois da final do Europeu, ganha pela Espanha à França (2-1)

"Ganhar, normalmente, é o resultado do trabalho feito e do nível da equipa, e eu sou apenas mais um nesta engrenagem. Os jogadores fizeram um grande trabalho, havia uma grande vontade de trabalhar bem e ganhar o campeonato. Estou muito contente.

A França fez um grande jogo, se calhar melhor do que nós, mas muitas das vezes ganha quem finaliza. Eles têm de estar muito orgulhosos do que fizeram.

Normalmente em competição costumo desligar-se das informações, mas não estou do outro lado do mundo e sei que houve polémica. O que posso dizer é que ontem [sexta-feira] tínhamos que ganhar e gerir o resultado para poupar esforços e hoje era um jogo diferente. Fizemos o nosso trabalho e hoje ganhámos o campeonato, mas respeito todas as opiniões. Agora quero festejar um bocadinho e descansar muito."