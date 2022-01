Biblioteca quer continuar a sonhar na Taça de Portugal de hóquei em patins

A Biblioteca, do segundo escalão, eliminou o primodivisionário Sanjoanense nos 32 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins e quer continuar a surpreender na prova já no sábado, na receção ao Óquei de Barcelos.

"Disse aos meus jogadores que quem não acreditasse escusava de ir treinar esta semana. Certo é que continuam cá todos, por isso..." asseverou, de imediato, Fábio Barqueiro.

O técnico do emblema de Valado dos Frades, que na temporada 2011/2012 ficou à beira da final four da Taça de Portugal, antecipou a "tarefa hercúlea" que espera a equipa, uma das 15 da segunda divisão presentes nos 16 avos de final da Taça de Portugal.

"Mas em Valado dos Frades não sabemos desistir", completou, atribuindo o natural favoritismo à formação de Barcelos, que, refere, tem "capacidade para atrair alguns dos melhores jogadores da atualidade".

Relativamente à tática para contrariar "uma equipa que procura sempre reduzir espaço à construção do adversário com linhas subidas", o jovem técnico, de 30 anos, assegurou que a receita para o sucesso passa pelo apoio do sexto jogador.

"Só com esse apoio conseguimos escrever mais uma bonita página na história de um clube em que o plantel joga pelo gosto à modalidade e pelo amor ao clube", sustentou Barqueiro, que até iniciou a temporada como jogador da equipa, mas que no passado mês de dezembro aceitou o convite para arrumar o stick e assumir o papel de treinador.

No dia 18 de dezembro, a Biblioteca deixou pelo caminho a Sanjoanense (2-2, 4-3 após prolongamento), naquele que foi o primeiro triunfo sobre uma equipa do principal escalão nacional nos pergaminhos do clube, e, por isso, a esperança de continuar a viver o sonho da Taça permanece viva.

"Se tivermos 5% de hipóteses de passar esta eliminatória, de tudo faremos para o conseguir", garantiu o capitão André Ramos, falando de uma equipa "muito motivada".

"É um jogo onde não temos muito a perder, a não ser a eliminação da Taça de Portugal por uma das melhores equipas do melhor campeonato do mundo", refere o líder do balneário, que não se escusa a apontar a receção à formação de Barcelos​​​ como um dos pontos altos da história do clube do concelho da Nazaré, considerando-a "um prémio justo" para os adeptos.

À semelhança do técnico, também André Ramos acredita que o apoio dos adeptos será fundamental. "Com o calor dos nossos adeptos neste pavilhão, vamos absorver tudo o que nos pode motivar ainda mais, para além da motivação natural que é jogar contra o Óquei de Barcelos", salientou, mostrando-se orgulhoso de um grupo de trabalho que considera "muito jovem, com grande talento individual e destemido".​​

Todavia, o atleta deixou algumas críticas à organização da prova, estimando que "este modelo estraga o espírito da Taça de Portugal, onde equipas dos escalões abaixo tentam defrontar não só as melhores equipas, mas também chegar longe na competição e viver o sonho de disputar uma final four".

André Ramos notou que, de um lado, vai estar um clube "totalmente profissional e com um estrutura cimentada há muitos anos", enquanto do outro vai estar uma equipa "completamente amadora, onde os jogadores são autênticos guerreiros pela maneira como sacrificam a sua vida profissional e pessoal para poder treinar assiduamente e jogar".

Entre o grupo de trabalho está também Rafael Monteiro, que leva 29 anos ao serviço da Biblioteca e que é também presidente da secção de hóquei em patins do clube, atualmente gerido sob um modelo de cooperativa.

Para o jogador e dirigente este é um dos momentos "mais altos da história" do clube.

"Vamos jogar contra um Óquei de Barcelos​​​​​​​ que é uma das melhores equipas do campeonato nacional, mas temos uma palavra a dizer. Também sabíamos do poderio da Sanjoanense e não demos por perdida a eliminatória antes do jogo", assumiu, acreditando que vai ser um "dia especial" naquela freguesia do concelho da Nazaré.

O responsável máximo pela secção de hóquei em patins do clube afiançou que a equipa "vai lutar com todas as forças", pedindo "garra, compromisso e humildade", tanto no jogo da Taça de Portugal, como no restante campeonato da zona sul da segunda divisão nacional.

No sábado, a Biblioteca vai receber o vice-líder do escalão principal e quer fazer da "Horta Encantada", como é apelidado o pavilhão onde a equipa joga, a força extra para tentar alcançar a próxima fase da competição.

"Seria um sonho chegar à final four da Taça de Portugal. Não foi em 2011/2012, mas poderá ser este ano e vamos lutar por isso", rematou o presidente e jogador Rafael Monteiro.