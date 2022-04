Benfica visa "péssima" arbitragem da final da Taça contra o FC Porto: "Claramente manchada"

Encarnados alegaram a existência de "erro técnico grave no primeiro golo do jogo", marcado por Gonçalo Alves, e nem sequer estiveram na cerimónia de entrega de medalhas

Poucas horas após perder a final da Taça de Portugal, ante o FC Porto, o Benfica insurgiu-se contra a "péssima" arbitragem ao considerar que a mesma influenciou o marcador, ocorrido no passado sábado, e que por isso apresentou um protesto.

"Saímos derrotados de um jogo marcado pela polémica, claramente manchado pelo erro grave da equipa de arbitragem no primeiro golo do FC Porto, o que nos levou a protestar o jogo", refere o emblema lisboeta, na habitual "newsletter".

O Benfica denotou, para ilustrar ainda mais a reclamação feita, a diferença no registo faltoso do embate contra o FC Porto, que "prejudicou a verdade desportiva", e solicitou a tomada de "medidas" para evitar, entende, posteriores danos.

"O critério, ou falta dele, penalizou a nossa equipa. Acabámos com 17 faltas e o nosso adversário com apenas cinco, sendo que duas delas aconteceram na parte final. Perante estes factos, provocados pela atuação da dupla composta por João Duarte e

Pedro Figueiredo, que muito prejudicou a verdade desportiva, urge que sejam tomadas medidas concretas por parte dos intervenientes para que este tipo de arbitragens não prejudique mais o hóquei em patins", concluiu o clube lisboeta.

O Benfica, recorde-se, apresentou, no passado sábado, um protesto à Federação Portuguesa de Patinagem após a final da Taça de Portugal, perdida, por, 5-1, contra o FC Porto, ao alegar a existência de "erro técnico grave no primeiro golo do jogo".

O tento do portista Gonçalo Alves foi começou por ser validado, depois foi anulado e, por fim, foi considerado válido pela equipa de arbitragem. Os encarnados, insatisfeitos, não estiveram na cerimónia de entrega de medalhas da final da competição.