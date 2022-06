Benfica visa FC Porto e arbitragem no hóquei: "Por muito que tentem apagar o óbvio e fazerem-se de vítimas"

Conta da comunicação no Benfica na rede social Twitter critica declarações do treinador do FC Porto, Ricardo Ares, e a arbitragem do quarto jogo da final do campeonato de hóquei em patins

O Benfica, através conta do departamento de comunicação no Twitter, criticou parte das declarações do treinador do FC Porto, Ricardo Ares, no final do quarto jogo da final do play-off do campeonato de hóquei em patins. E deixou ainda críticas dirigidas à arbitragem do jogo deste sábado.

"Por muito que tentem apagar o óbvio e fazerem-se de vítimas, só houve um clube prejudicado, e de forma sistemática: o Benfica. Estaremos no jogo decisivo para vencer e que a arbitragem esteja, desta vez, ao nível da decisão do título de hóquei em patins", pode ler-se no Twitter.

O Benfica empatou a final do campeonato português de hóquei em patins, ao vencer em casa o FC Porto, por 5-3, levando a decisão do título para o quinto e último jogo, na Dragão Arena.

Obrigado a ganhar para manter a esperança de conquistar o título, o Benfica venceu com golos de Carlos Nicolía (23 minutos), Pablo Álvarez (32 e 35), Diogo Rafael (34) e Pol Manrubia (42), com Gonçalo Alves (10 e 28) e Xavi Barroso (39).

A negra da final entre as duas equipas com mais títulos nacionais (somam ambos 23) vai disputar-se na quarta-feira, na Dragão Arena, às 20:00.