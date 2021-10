Benfica visa arbitragem após derrota com o FC Porto

O Benfica somou a quarta derrota em sete partidas do Nacional de hóquei em patins

O FC Porto venceu o Benfica, por 4-3, em partida da sétima jornada do Nacional da I Divisão, que decorreu na quinta-feira. A equipa portista esteve a vencer, por 3-0, com golos de Carlos di Benedetto (2) e Gonçalo Alves, na primeira parte, mas na segunda parte, o Benfica chegou ao empate com dois golos de Carlos Nicolia e outro de Lucas Ordoñez. Di Benedetto acabou por decidir para os portistas com um golo aos 38 minutos de jogo.

Esta sexta-feira, o Benfica reagiu a este jogo, deixando críticas à arbitragem da partida realizada no Dragão Arena. "... a nossa equipa de hóquei em patins saiu derrotada do rinque do FC Porto, por 4-3, num jogo em que, mais uma vez, a arbitragem se fez notar, com influência negativa, no decurso da partida. O facto de constatarmos que não começámos bem a temporada não nos pode impedir de exigir equidade na aplicação das leis do jogo", pode ler-se no site do clube lisboeta.

Ao cabo de sete jornadas, o FC Porto lidera de forma isolada e contando por vitórias todos os jogos realizados. Se os portistas conseguiram apenas vitórias, o Benfica somou a quarta derrota, que coloca os encarnados a 12 pontos do líder.