Benfica vence Tigres e está a seis pontos do novo líder FC Porto

Equipa da Luz passou em Almeirim no jogo que fechou a 20.ª jornada do campeonato nacional.

O Benfica venceu o Tigres, por 3-0, na deslocação a Almeirim, no encontro que encerrou as contas da 20.ª ronda do campeonato nacional de hóquei em patins.

Edu Lamas, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto foram os marcadores dos encarnados, que fizeram os três golos na primeira parte.

Depois do intervalo, o Tigres corrigiu alguns erros defensivos e aguentou a pressão do Benfica, conseguindo sair em contra-ataque, mas sem bater Pedro Henriques.

O Benfica manteve a terceira posição, a seis pontos do FC Porto, que assumiu a liderança, ao vencer em Viana do Castelo e ao beneficiar da derrota do Barcelos em Alvalade.

O Tigres, com 10 pontos somados em 20 jornadas, ocupa o 14.º e último posto, lutando pela permanência, quando faltam seis rondas para o final da fase regular.