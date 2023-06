Benfica vence Sporting no prolongamento no primeiro jogo da final

Redação com Lusa

Triunfo por 4-2. Nicolia, em dois livres diretos, fez a diferença

O Benfica começou a final do campeonato nacional de hóquei em patins com vitória. Os encarnados bateram o Sporting, por 4-2, após prolongamento.

Os "encarnados" ganhavam ao intervalo por 2-1, mas os visitantes empataram na segunda parte e forçaram o prolongamento, no qual o Benfica foi superior, adiantando-se na decisão pelo título nacional, que prossegue no domingo, desta vez na casa do Sporting.

O Benfica, que foi campeão pela última vez em 2015/16, pode igualar os 24 títulos do recordista FC Porto, enquanto o Sporting procura o 10.º cetro e o terceiro em seis anos, depois de ter sido campeão pela última vez em 2020/21.