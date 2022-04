Benfica vence primeira Golden Cup após reviravolta frente ao Óquei de Barcelos

Redação com Lusa

Águias golearam minhotos por 5-1

O Benfica ergueu este domingo a primeira edição da Golden Cup, na Corunha, ao virar o resultado contra o Óquei de Barcelos, que começou a vencer e acabou goleado por 5-1.

Miguel Rocha adiantou os minhotos no Palácio dos Desportos Riazor, na cidade espanhola de Corunha, logo aos dois minutos, mostrando a continuação da boa forma que os levou até à final, eliminando o Sporting nas meias-finais.

Os encarnados só conseguiram reagir no segundo tempo, pelo argentino Carlos Nicolía, na recarga a um penálti defendido, empatando o jogo aos 33 minutos, três antes de Ordoñez consumar a reviravolta.

O Óquei dispôs de várias oportunidades para empatar, mas em duas circunstâncias acabou a sofrer: Gonçalo Pinto marcou o 3-1 aos 37 minutos, após um livre direto falhado por Luís Querido, e novo livre, desta feita cobrado por Darío Giménez, acabou na barra.

No minuto seguinte, aos 43 minutos, Pol Manrubia aumentou a vantagem no marcador, e "Pablito" Álvarez, depois do póquer nas meias-finais, contra o Liceo da Corunha, fez o 5-1, aos 45.

O Benfica ergueu o troféu de vencedor da primeira edição da Golden Cup, competição que juntou algumas das melhores equipas de Portugal e Espanha, além do Saint-Omer de França, com Carlo di Benedetto (FC Porto) consagrado melhor marcador, com sete golos.