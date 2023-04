Benfica vence Parede e arruma questão do primeiro lugar

Encarnados vão ter fator-casa no play-off

O Benfica venceu esta sexta-feira o Parede, por 2-8, na 25.ª jornada do Campeonato Placard, selando a questão do primeiro lugar.

A uma ronda do fim da fase regular, as águias passam a somar 66 pontos, mais oito do que o Sporting, que este sábado visita o Murches.

Assim, os encarnados vão ter fator-casa ao longo de todo o play-off.

Em Cascais, os comandados de Nuno Resende passaram por um pouco susto, ao ficar em desvantagem logo aos 20 segundos, com golo de Federico Balmaceda. A desvantagem ainda teimou em existir, com Diogo Rafael a desperdiçar uma primeira grande penalidade (12'), não vacilando do castigo máximo à segunda (15')

Assistido por Edu Lamas, Lucas Ordoñez colocou o Benfica em vantagem (18') e Pablo Álvarez ampliou da primeira para a segunda parte (24' e 32').

Logo a seguir, o espanhol viu cartão azul, mas Manuel Coimbra não aproveitou o livre direto para voltar a incomodar, tal como Joka (azul a Roberto Di Benedetto aos 37'). Assim, os visitantes fugir de vez, com os livres diretos de Ordoñez (39' e 40') e as iniciativas de Lamas (47') e Alvaréz (50').

Pelo meio, o Parede, já despromovido, voltou a marcar por Balmaceda (41').