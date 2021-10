Benfica vence Óquei de Barcelos com Rui Costa a assistir

O Benfica recebeu e bateu o Óquei de Barcelos por 6-4 e ficou a três pontos da equipa nortenha.

O Benfica venceu, em casa, o Óquei de Barcelos por 6-4, na nona jornada do campeonato de hóquei em patins. Carlos Nicolía (2), Diogo Rafael, Edu Lamas, Pablo Àlvarez e Gonçalo Pinto marcaram para os encarnados, Alvarinho faturou por três vezes e Dário Fernández assinou o outro tento dos nortenhos.

Rui Costa, presidente das águias, esteve na tribuna presidencial a assistir à partida que colocou o Benfica no sétimo posto, com 12 pontos. O FC Porto lidera com mais nove pontos e menos um jogo (quarta-feira, frente ao Juventude de Viana). O Óquei de Barcelos segue na quarta posição, com 15 pontos.