Benfica vence na receção ao Sporting

Encarnados ganham dérbi, batendo o campeão nacional em casa.

O Benfica venceu o Sporting, na Luz, por 4-3, no jogo que fechou a 12.ª jornada do campeonato nacional.

A equipa de Nuno Resende ganhou vantagem aos 23' com golo de Gonçalo Pinto, tendo Lucas Ordoñes, no mesmo minuto, aumentado a vantagem dos encarnados. Na segunda parte, João Souto reduziu (29') e Carlos Nicolia, de livre-direto, fez o 3-1.

Com bis de Romero (38' e 48') o Sporting chegou ao empate, mas no último minuto Lucas Ordoñez devolveu a vantagem ao Benfica.

O fim do jogo ficou marcado por desentendimentos entre jogadores, os ânimos exaltaram-se por alguns minutos, mas tudo acabou por acalmar, com o staff das duas equipas a intervir.

O Benfica, com um jogo em atraso, é sexto, com 21 pontos. O Sporting é segundo, com 28, perdendo uma oportunidade de ficar em igualdade pontual com o FC Porto, já que o líder empatou em casa do Sp. Tomar, no sábado.