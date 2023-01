Benfica vence na Liga dos Campeões feminina por 12-0

Benfica goleia em França na Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

O Benfica bateu, este sábado, fora o Nantes Loire, por 12-0, na segunda jornada da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, com o CA Feira a perder em casa com as espanholas do Palau i Plegamans.

Em Nantes, no primeiro jogo disputado pelo Benfica na fase de grupos da Champions, Marlene Sousa (três golos), Catalina Flores (três), Raquel Santos (três), Micaela Balmaceda, Beatriz Figueiredo e Maria Silva fizeram os golos das águias, que lideram o grupo D, com três pontos, numa poule que integra ainda o Cerdanyola (Espanha), que também venceu o primeiro jogo.

Já a outra equipa lusa na fase de grupos, o CA Feira, averbou a segunda derrota na competição, perdendo hoje com o Palau i Plegamans (2-4), campeão europeu, com o bis de Joana Teixeira a ser insuficiente para contrariar a formação catalã, que marcou através de Aina Florenza (dois), Laura Puigdueta e Mariona Colomer, e é última classificada no grupo A.