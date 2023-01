Benfica vence clássico com Sporting e assume liderança

Benfica leva dérbi da 15.ª jornada e reforça liderança do Campeonato Placard

O Benfica bateu este domingo o Sporting, por 1-3, na 15.ª jornada do Campeonato Placard. As águias reforçaram assim a liderança, passando a somar 39 pontos, mais quatro do que os leões.

Pelos encarnados marcaram Lucas Ordoñez (23'), Gonçalo Pinto (35') e Diogo Rafael (45'), este de grande penalidade. Nos anfitriões, em tarde não para as bolas paradas (quatro desperdiçadas), o único golo foi da autoria de Matias Platero, logo a abrir a segunda parte (27').