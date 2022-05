Benfica supera Valongo na negra e está nas meias-finais do Campeonato Nacional

Hóquei em patins do Benfica avança no play-off

Águias marcam encontro com o Sporting.

O Benfica apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Campeonato Nacional, depois de eliminar na negra dos "quartos" o Valongo, com um triunfo por 5-1.

As águias marcam encontro com o Sporting, a partir de domingo, numa série discutida à melhor de cinco. A outra meia-final opõe FC Porto e Barcelos.

Na Luz, a entrada fulgurante dos encarnados, com o primeiro golo logo decorridos 1m05s (Ordoñez), fez a diferença neste duelo.

Ao intervalo, os anfitriões já venciam por 4-0. Na segunda parte, Facundo Bridge, um dos mais inconformados dos visitantes, reduziu aos 28 minutos.

Carlos Nicolia repôs a diferença na recarga da cobrança de um livre direto (37').