Benfica-Sporting: cinco jogadores castigados após incidentes no dérbi de Lisboa

Decisão do Conselho de Disciplina da FPP foi conhecida a poucas horas do terceiro jogo do play-off que opõe Sporting e Benfica no pavilhão João Rocha

Cinco jogadores, três do Sporting e dois do Benfica, foram castigados pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. Em causa, os incidentes ocorridos no segundo jogo das meias-finais do play-off do campeonato nacional, que se disputou no sábado, no pavilhão da Luz.



Os jogadores castigados são os sportinguistas Ferran Font (3 jogos), Henrique Magalhães (2 jogos) e João Souto (2 jogos) e os benfiquistas Pedro Henriques (3 jogos) e Edu Lamas (2 jogos).

Na prática, nenhum destes jogadores pode disputar o Sporting-Benfica, terceira partida das meias-finais do play-off, marcado para esta noite.