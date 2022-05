Benfica sofreu para vencer o Valongo: confira os resultados do play-off

FC Porto, Sporting e Barcelos também triunfaram.

As equipas teoricamente favoritas a passar nestes quartos de final do play-off (à melhor de três jogos) do campeonato de hóquei em patins cumpriram. Porém, o Benfica fê-lo com muito sofrimento: venceu o Valongo, por 5-4, mas apenas no prolongamento e após ter estado a perder 3-4 - os valonguenses fizeram um parcial de 0-3, uma vez que estiveram a perder 3-1.

O FC Porto, com quatro golos de Di Benedetto, e o Sporting com três de Pérez, tiveram êxitos folgados. Mais equilibrado foi o triunfo do Barcelos em Oliveira de Azeméis.

Resultados desta quarta-feira:

FC Porto-Sp. Tomar 7-0

Sporting-HC Braga 5-1

Benfica-Valongo 5-4*

Oliveirense-Barcelos 3-4

*após prolongamento