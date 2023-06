Benfica sagra-se campeão nacional de hóquei em patins

Decisão chegou no jogo 4 da final do play-off e em casa do Sporting

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de hóquei em patins pela 24.ª vez, igualando o FC Porto na liderança do ranking, ao vencer no reduto do Sporting por 3-1, no quarto jogo da final dos play-offs.

Gonçalo Pinto (10 e 22 minutos) e Lucas Ordoñez (33) marcaram os tentos dos "encarnados", que já lideravam ao intervalo por 2-1, enquanto Nolito (cinco) faturou para os leões.

Os encarnados ganharam a final dos play-offs por 3-1, já que tinham vencido em casa o primeiro e terceiro jogos, ambos por 4-2, o primeiro após prolongamento, e perdido o segundo, no João Rocha, por 6-3.

Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Benfica, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Gonzalo Romero "Nolito", 05 minutos.

1-1, Carlos Nicolía, 10.

1-2, Gonçalo Pinto, 22.

1-3, Lucas Ordoñez, 33.

Sob a arbitragem de Joaquim Pinto e Pedro Silva, as equipas alinharam:

Sporting: Ângelo Girão, Alessandro Verona, Matias Platero, João Souto e Gonzalo Romero "Nolito". Jogaram ainda Henrique Magalhães, João Almeida, Ferran Font e Toni Pérez.

Treinador: Alejandro Domínguez.

Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael, Lucas Ordoñez, Nil Roca e Roberto Di Benedetto. Jogaram ainda Edu Lamas, Gonçalo Pinto e Carlos Nicolía.

Treinador: Nuno Resende.

Assistência: cerca de 2 700 espectadores.