Benfica responde ao Sporting: "Não pode valer mesmo tudo para ganhar"

Miguel Afonso, dirigente do Sporting responsável pelas modalidades, teceu duras críticas ao Benfica e à arbitragem após o jogo de hóquei em patins de quarta-feira. Hoje, os encarnados respondem, através de um comunicado.

A resposta do Benfica às críticas do Sporting, através do dirigente responsável pelas modalidades Miguel Afonso, já chegou. Em comunicado, o clube da Luz "repudia veementemente as declarações proferidas por Miguel Afonso" após o jogo 3 da final do play-off do campeonato de hóquei em patins e afirma que "não pode valer mesmo tudo para ganhar."

O Benfica emitiu esta quinta-feira um comunicado onde "repudia veementemente as declarações proferidas por Miguel Afonso" depois do último jogo realizado com o Sporting, na final do play-off do Campeonato Nacional de hóquei em patins.



"É inaceitável, antes de mais, a forma como Miguel Afonso atacou o Sport Lisboa e Benfica e os seus responsáveis na conferência de imprensa após a partida desta última quarta-feira, dia 14 de junho, transmitindo a ideia de que o Sporting foi prejudicado pela equipa de arbitragem. Em relação ao jogo 3 de hóquei em patins, o SL Benfica aconselha o dirigente Miguel Afonso a rever bem as imagens do jogo antes de fazer comentários totalmente enviesados. Nas queixas apresentadas será que estava a falar das agressões de que foram alvo os nossos atletas durante a primeira e a segunda parte, e depois no final do jogo, por parte dos hoquistas do Sporting? Será que estava a falar de cartões azuis mal mostrados ao SL Benfica? E também estaria a referir-se aos comportamentos graves e reincidentes do guarda-redes Ângelo Girão? O discurso inflamado de Miguel Afonso ultrapassa todos os limites e não pode ficar incólume por parte das entidades competentes. Relembramos que o membro do Conselho Diretivo do Sporting foi detido no jogo 5 da meia-final do Campeonato da época transata, em que vencemos no Pavilhão João Rocha. Há aqui um claro problema de memória curta sobre a forma de estar no desporto. É que, além do dérbi de hóquei em patins, foram tecidas outras acusações com o objetivo claro de condicionar o que falta disputar entre os dois clubes na presente temporada", lê-se.

As águias terminam a dizer que não irão "permitir que tentem branquear" as vitórias "com mensagens completamente deturpadas da realidade, ainda por cima através de um elemento que não tem qualquer autoridade moral para o fazer."

Recorde aqui as declarações de Miguel Afonso.

