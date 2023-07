Benfica quer "entrada à campeão": "Estamos aqui para conquistar tudo"

Benfica e Sporting não esperam facilidades no campeonato de hóquei em patins

Os representantes de Benfica e Sporting, Valter Neves e Francisco Gaspar, respetivamente, afirmaram hoje não esperar facilidades na edição 2023/2024 do campeonato português de hóquei em patins, cujo sorteio decorreu esta segunda-feira em Lisboa.

Perante um início de campeonato competitivo para o Benfica, que irá, na defesa do título nacional, encarar uma deslocação ao HC Braga na jornada inaugural e dois clássicos consecutivos, perante FC Porto e Sporting, respetivamente, às terceira e quarta jornadas, o 'team manager' dos 'encarnados', Valter Neves, sublinhou a importância de "entrar à campeão".

"Terá sempre de ser uma entrada 'à campeão' na época, até porque, antes de começarmos o campeonato nacional, temos a Supertaça e a Elite Cup, ambas para conquistar. Obviamente, terá de ser sempre uma entrada na época na melhor força", perspetivou Valter Neves.

O dirigente e antigo capitão de equipa do hóquei benfiquista assumiu estar focado em valorizar cada um dos adversários com os quais os 'encarnados' se irão deparar no decurso do campeonato.

"Estamos aqui para conquistar tudo, mas isso passa por ultrapassar cada uma das partidas que tivermos pela frente. Só assim conseguiremos conquistar os objetivos que queremos", apontou, por fim.

Por seu turno, o representante do Sporting no sorteio, Francisco Gaspar, não acredita em facilidades no início do campeonato, apesar da equipa 'apadrinhar' a estreia da Juventude Pacense no escalão maior do hóquei nacional.

"Começamos o campeonato com uma deslocação à Juventude Pacense, uma equipa que subiu agora à primeira divisão, e temos noção de que nenhum jogo no nosso campeonato é fácil, principalmente com uma Juventude Pacense que acabou de subir e tem uma grande vontade de demonstrar a sua qualidade", salientou o secretário técnico para o hóquei em patins sportinguista.