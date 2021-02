Benfica perde em Tomar e continua no quarto lugar do campeonato

Encarnados foram derrotados em casa dos nabantinos, no jogo da 18.ª jornada do campeonato nacional

O Benfica perdeu com o Sp. Tomar por 5-2, no encontro relativo à 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com este resultado a equipa da Luz manteve-se no quarto lugar, tendo dois jogos em atraso e 32 pontos somados, menos dez do que o líder Barcelos, enquanto o Tomar (um jogo em atraso) subiu de sexto para quinto, ultrapassando a Oliveirense, que conta quatro jogos em atraso.

Filipe Almeida e Ivo Silva colocaram o Tomar em vantagem frente a um Benfica que esbarrou quase sempre no guarda-redes Francisco Veludo e que reduziu por Lucas Ordoñez, da meia-distância.

Alexandra Marques, Hernâni Diniz, ambos de livre-direto, e Anderson Silva alargaram a vantagem dos nabantinos (5-1). A dois segundos do fim, de livre-direto, Valter Neves fez o 5-2.

Esta foi a quarta derrota do Benfica no campeonato e a segunda vez que o Tomar rouba pontos a um candidato ao título, já que tinha imposto ao FC Porto um empate.