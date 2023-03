Benfica já tem bilhete para os "quartos" da Champions de hóquei em patins

Redação com Lusa

FC Porto bateu o Sarzana e pode assegurar a qualificação já na próxima ronda.

O Benfica assegurou esta quinta-feira o apuramento para a final-8 de hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense por 4-2, na quarta jornada do Grupo A da competição.

Bem encaminhados também estão o Sporting, que empatou fora com o Reus, por 2-2, e o FC Porto, que bateu o Sarzana por 7-3, podendo assegurar a qualificação já na próxima ronda.

No pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica vencia por 2-1 ao intervalo de um jogo sempre muito discutido pela formação de Oliveira de Azeméis, que também está apostada em seguir em frente.

Carlos Nicolía, Gonçalo Pinto, Roberto di Benedetto e Lucas Ordoñez fizeram os golos da equipa da casa e Tomás Pereira e Jordi Adroher marcaram os dos visitantes.

Com quatro de seis jornadas disputadas no Grupo A, o Benfica tem 10 pontos e já não pode ficar abaixo do segundo lugar.

Liceo, com cinco pontos, Oliveirense, com quatro, e Calafell, com dois, ainda jogam para a segunda posição, que também dá acesso à fase seguinte.

No Grupo B, FC Porto e Trissino seguem igualados com oito pontos, seguidos por Nóia, que tem cinco. Em último, o Sarzana ainda não pontuou.

Na Ligúria, os portistas venceram com facilidade, por 7-3 - e já comandavam ao intervalo, por 4-2 - com um 'hat-trick' de Gonçalo Alves e golos de Xavier Barroso, Roc Pujadas, José Costa e Ezequiel Mena.

Para o Grupo C, o Valongo jogou em Itália com o Forte de Marmi e empatou 3-3, em jogo determinante para a corrida ao segundo lugar.

O FC Barcelona, só com vitórias e 12 pontos, já está apurado, Forte dei Marmi e Valongo seguem com cinco e Amatori Lodi é último, sem pontos.

Diogo Abreu, Carlos Ramos e Facundo Bridge marcaram os golos do Valongo em Lucca.

Reus e Sporting repartem o comando do Grupo D, com sete pontos, após o 2-2 de hoje. O Óquei Barcelos tem seis pontos, face ao triunfo por 4-3 na visita ao Saint-Omer, que soma três pontos.

Os golos dos leões ante os catalães foram de João Souto e Ferran Font, enquanto Miguel Rocha, por duas vezes, Álvaro Morais e Miguel Vieira assinaram os tentos dos barcelenses em França.

A quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins disputa-se em 23 de março.