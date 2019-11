Benfica fala em "escândalo no hóquei" antes do jogo com o FC Porto

Edu Lamas, jogador da equipa de hóquei do Benfica

Clube da Luz deixa críticas à arbitragem, com destaque para o recente duelo com o HC Braga.

O Benfica lançou esta sexta-feira uma dura crítica à arbitragem do encontro de hóquei em patins com o HC Braga, isto antes do clássico com o FC Porto no Dragão Arena, domingo, às 15h00. A partida com a formação minhota terminou empatada a quatro golos.

"São erros atrás de erros no decurso da presente época, o que já tinha inclusivamente levado outros clubes a manifestarem o seu descontentamento na Comunicação Social. Com tantos anos a apitar, os árbitros não mostram sinais de evolução ao longo dos últimos anos, continuam a cometer erros que influenciam os resultados, dando a ideia de que não aproveitam esses lances para analisar o que têm de melhorar", surge escrito na newsletter diária desta sexta-feira, que tem como título "escândalo no hóquei".

"Espera-se que seja um jogo sem casos para bem da modalidade e da verdade desportiva"

"Não têm sido dados passos em frente no sentido de renovar quem dirige os jogos, mesmo com a mudança que houve na Direção da Federação de Patinagem de Portugal (FPP). É preciso acompanhar o investimento que o Sport Lisboa e Benfica - e os restantes clubes participantes - têm feito no hóquei em patins nacional e que faz com que o campeonato seja considerado atualmente o que tem os melhores praticantes do mundo. Nesse sentido, a situação que leva ao empate do HC Braga devia ser encarada como algo a rever em futuros jogos. O nosso guarda-redes Pedro Henriques toca primeiro na bola e depois, na sequência, o adversário aproveita para arrancar um penálti. Este é apenas um entre alguns lances que vão ser devidamente expostos à FPP, numa lógica de pedagogia, no sentido de contribuir para a evolução da modalidade, de forma a minimizar os erros. As falhas existirão sempre - seja de árbitros, dirigentes ou jogadores - mas há que querer evoluir", acrescenta, deixando um apelo para domingo.

"Espera-se que seja um jogo sem casos para bem da modalidade e da verdade desportiva. Mas, infelizmente, já há muito que não nos surpreendem as más arbitragens no hóquei em patins. Os erros têm sido constantes, invariavelmente em prejuízo do Benfica", vinca, recordando alguns jogos de temporadas passadas.

"Bastam dois exemplos, dos muitos que poderíamos referir. Aquele Valongo-Benfica escandaloso, em 2013/14, em que tudo valeu excepto permitir que o Benfica ganhasse a partida; e aquele Sporting-Benfica de má memória, disputado em Alverca na última jornada de 2016/17, em que foi anulado um golo, de forma caricata, senão mesmo escabrosa, no último minuto. Houvesse justiça e a verdade desportiva tivesse prevalecido e sido defendida só nesses dois jogos, já para não mencionar muitos outros, teríamos mais dois títulos de campeão nacional no nosso palmarés", menciona.

Com seis jornadas disputadas, o Benfica lidera o campeonato com 16 pontos, seis de vantagem para o FC Porto. O grande jogo da jornada sete já tem lotação esgotada.