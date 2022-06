Benfica fala em "agressão clara" e "murro": "Impunidade prevalece há demasiado tempo..."

Clube da Luz reage aos incidentes no dérbi referindo que houve agressões de jogadores do Sporting aos atletas do Benfica e que esses atos têm de ser punidos "severa e exemplarmente".

Através da newsletter oficial do clube, o Benfica reagiu aos incidentes registados no dérbi de hóquei em patins frente ao Sporting, na noite de sábado. Os encarnados consideram que os episódios registados foram "demasiado graves" e "não podem passar impunes".

"A impunidade prevalece há demasiado tempo para alguns agentes nesta modalidade", referem as águias, que falam em "comportamentos condenáveis" por parte de atletas do Sporting, que "têm de ser punidos severa e exemplarmente".

"Tem a palavra o Conselho de Disciplina da FPP", termina o Benfica.

Os vermelhos e brancos venceram por 3-2 e igualaram (1-1) a meia-final do campeonato.

Leia o que se diz na News Benfica acerca do jogo de hóquei em patins:

"O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente os episódios registados durante o dérbi de hóquei em patins no Pavilhão Fidelidade. Foram demasiado graves ‒ revejam-se as imagens da TV ‒ e não podem passar impunes. A Federação de Patinagem de Portugal não pode ignorar situações como as que ocorreram no jogo 2 da meia-final do campeonato. A impunidade prevalece há demasiado tempo para alguns agentes nesta modalidade.



Tudo começou com uma agressão clara de Ferrant Font, na primeira parte, ao nosso guarda-redes Pedro Henriques, e terminou com uma sticada de João Souto na barriga de Lucas Ordoñez ‒ instantes antes já tinha sido alvo de um encosto com o capacete por parte do reincidente Ângelo Girão ‒ e com um murro de Henrique Magalhães a Pablo Álvarez.



Estes comportamentos condenáveis dos atletas do Sporting Clube de Portugal têm de ser punidos, severa e exemplarmente. E já. Tem a palavra o Conselho de Disciplina da FPP."