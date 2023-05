Benfica e Turquel reencontram-se nas "meias" da Taça feminina de hóquei em patins

A final da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins está agendada para 11 de junho, às 12h00

Benfica e Turquel, que vão disputar a final do play-off do campeonato feminino de hóquei em patins, vão encontrar-se igualmente nas meias-finais da final four da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado.

O sorteio, na Maia, que recebe o evento em 10 e 11 de junho, no pavilhão da Nortecoope, ditou o reencontro das formações que, a partir domingo, vão decidir quem é o novo campeão nacional, à melhor de três jogos.

"Num jogo pode acontecer qualquer coisa. Todos os jogos começam 0-0 e as surpresas acontecem. Trabalhamos muito durante a semana e vamos entrar para dar o nosso melhor. O Turquel tem adeptos maravilhosos, que nos acompanham", disse a jogadora Marta Vieira, após a realização do sorteio, que não contou com a presença de uma jogadora do Benfica.

A partida entre Benfica e Turquel, das meias-finais da Taça de Portugal, realiza-se em 10 de junho, às 12:00, sendo que, depois, a partir das 15:00, a Académica e o Clube Académico da Feira disputam a outra meia-final.

"Estamos felizes por estarmos de volta a esta fase da Taça de Portugal. Já estivemos duas vezes na final, que à terceira seja de vez e conquistemos o título. Vamos dar o nosso melhor para isso", disse Joana Campos, atleta da Académica.

Por sua vez, Cátia Gomes destacou a presença do Clube Académico da Feira na Liga dos Campeões e a "boa campanha" no campeonato, desafiando os adeptos a "aparecer em força" no apoio à equipa na "final four" da Taça de Portugal.

O vereador do desporto maiato, Hernâni Ribeiro, destacou o "compromisso" da autarquia em tentar encontrar um maior equilíbrio no número de atletas federados de ambos os sexos, um dos motivos pelos quais a realização da competição feminina no concelho é "importante" no estímulo às mais jovens.

O Benfica lidera o ranking da competição, com oito títulos conquistados, precisamente os últimos, seguido do CD Nortecoope (sete), Fundação Nortecoope (cinco), GDR "Os Lobinhos", AA Amadora e CSP Alfena (todos com dois), e AD Sanjoanense, CH Carvalhos e VB Bispo, com um.