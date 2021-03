Benfica é travado pelo Riba d'Ave na Luz

Encarnados voltam a perder com o Riba d'Ave, desta vez, em casa, no jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato nacional

O Benfica recebeu o Riba d'Ave no jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato, que terminou com vitória dos minhotos por 0-2, com bis de Dinis Abreu (29' e 49').

Depois de ter sido derrotada em Riba d'Ave na primeira volta do campeonato, a formação da Luz voltou a ceder, agora em casa, num encontro em que ficou a zeros e em que Carlos Nicolia foi expulso no final.

Com este resultado, o Benfica marcou passo e tem o terceiro posto em risco, já que Oliveirense e Sporting o podem alcançar caso vençam os seus jogos em atraso.

Para a jovem equipa do Riba d'Ave, ainda com Diogo Fernandes lesionado e Miguel Rocha a titular na baliza, o triunfo foi importante para as contas da permanência. Os minhotos ocupam a 12.ª posição.

No sábado, dia 13, o Benfica joga em casa do Famalicense (18h00), a contar para a 23.ª jornada, e o Riba d'Ave desloca-se à pista da Juventude de Viana (17h00).

Recorde-se que a fase regular, com 26 jornadas, termina a 17 de abril, seguindo-se o play-off.