Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal de hóquei em patins feminino

A final de domingo, com início às 15h00, opõe as duas finalistas do campeonato 2021/22

Benfica e Sporting reencontram-se no domingo na final da Taça de Portugal em hóquei em patins feminino, duas semanas depois de as águias se terem sagrado campeãs nacionais diante das leoas.

Na final four da Taça de Portugal, a decorrer no Pavilhão Municipal Leonel Fernandes, o Sporting garantiu hoje o lugar na final, ao golear o ACDCP Vila Boa do Bispo por 19-0 e quando ao intervalo já vencia por 10 golos.

O Benfica, detentor do troféu há sete épocas consecutivas e que em junho se sagrou campeão nacional, também pela nona vez seguida, chega à final da Taça depois de vencer por 9-3 o Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO).

A final de domingo, agendada novamente para o Pavilhão Municipal Leonel Fernandes e com início às 15h00, opõe as duas finalistas do campeonato 2021/22, com o Benfica a vencer então os dois jogos da final à melhor de três, por 3-2 fora e em casa.