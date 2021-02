Benfica e Oliveirense empatam na Luz onde se fez um minuto de silêncio por Quintana

Os dois candidatos ao título dividiram pontos no jogo que encerrou a 21.ª jornada do campeonato, marcada pela homenagem ao guarda-redes de andebol do FC Porto.

Depois da vitória do Benfica em Oliveira de Azeméis, na primeira volta do campeonato, este domingo, registou-se um empate a dois golos , na Luz, na receção dos encarnados à Oliveirense.

No jogo que fechou a 21.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória de Alfredo Quintana, o guarda-redes de andebol do FC Porto, de 32 anos, que esta semana faleceu, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Antes do intervalo, Valter Neves, capitão do Benfica, abriu o marcador e Marc Torra empatou, sendo Carlos Nicolia, de livre-direto, a colocar a equipa da casa na frente já a meio da segunda parte, com Marc Torra a igualar a partida, da mesma marca.

Com este resultado, o Benfica manteve o terceiro posto (um jogo em atraso) e a Oliveirense continua em quarto (três jogos em atraso), numa tabela classificativa liderada pelo FC Porto (um jogo em atraso), em igualdade pontual (48) com o Barcelos (2.º).