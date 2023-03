Benfica derrotado em casa pelo Óquei de Barcelos

Benfica recebeu Barcelos na 20.ª ronda do Campeonato Placard

Encarnados tiveram tarde ineficaz na Luz e viram Sporting aproximar-se na classificação

O Benfica sofreu este sábado a terceira derrota no Campeonato Placard, vendo o Sporting aproximar-se na luta pelo primeiro lugar. Na 20.ª jornada, os encarnados perderam com o Óquei de Barcelos, na Luz, por 2-5.

Tal como na primeira volta, os minhotos levaram a melhor com golos de Vieirinha (5' e 23'), Luís Querido (14'), Alvarinho (28') e André Centeno (47'). Pelas águias, que procuraram correr atrás do prejuízo de todas as maneiras, marcaram Gonçalo Pinto (22') e Carlos Nicolía (38').

Entre as perdidas dos anfitriões contou-se um livre direto e uma grande penalidade desperdiçados por Lucas Ordoñez, em grande tarde para o guardião Conti Acevedo.